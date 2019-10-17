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Манчестер Юнайтед нацелился на лидера Атлетико

Манчестер Юнайтед нацелился на лидера Атлетико
21:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сауль Ньигес попал в шорт-лист МЮ

Как сообщает AS, руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением полузащитника Атлетико Сауля в будущее летнее трансферное окно.

По данным источника, "манкунианцы" внесли испанского футболиста в свой шорт-лист, так как видят его основным претендентом на усиление в центре поля.

Отмечается, что стоимость футболиста мадридцев составит 150 миллионов евро. Основным конкурентом в борьбе за игрока для Юнайтед может стать Манчестер Сити.

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В Примере за Атлетико Сауль провел 159 матчей, в которых забил 18 голов.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Атлетико М, АПЛ, Примера, Новости футбола, Сауль.
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