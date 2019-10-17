Манчестер Юнайтед нацелился на лидера Атлетико

Новости спорта:Сауль Ньигес попал в шорт-лист МЮ

Как сообщает AS, руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением полузащитника Атлетико Сауля в будущее летнее трансферное окно.

По данным источника, "манкунианцы" внесли испанского футболиста в свой шорт-лист, так как видят его основным претендентом на усиление в центре поля.

Отмечается, что стоимость футболиста мадридцев составит 150 миллионов евро. Основным конкурентом в борьбе за игрока для Юнайтед может стать Манчестер Сити.

В Примере за Атлетико Сауль провел 159 матчей, в которых забил 18 голов.