Челси назначил нового тренера

Новости спорта:Эшли Коул стал тренером академии Челси.

Эшли Коул стал тренером академии Челси. Бывший защитник Синих возглавил команду U-15, о чем сообщает официальный сайт лондонского клуба.

38-летний Коул завершил карьеру футболиста в августе. Последним его клубом был Дерби Каунти, в составе которого он играл с января 2019 года.

Больше всего Коул известен по выступлениям в Арсенале и Челси, в составе которых трижды становился чемпионом Англии. С Челси защитник также выигрывал Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).

Также Эшли играл за Кристал Пэлас, Рому и Лос-Анджелес Гэлакси. За сборную Англии Коул провел 107 матчей.