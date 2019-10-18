Официально: матч Барселоны и Реала 26-го октября не состоится

Новости спорта:Поединок десятого тура между главными испанскими грандами Барселоной и Реалом на Камп Ноу перенесен на другую дату.

Комитет по проведению соревнований перенес матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Реал», который должен был пройти 26-го октября.

Окончательное решение о дате проведения матча будет принято не позже понедельника, 21-го октября. Клубы должны договориться между собой о новом времени проведения матча.

Если консенсуса достичь не удастся, окончательное решение останется за Комитетом по проведению соревнований.

Встреча была перенесена из-за массовых протестов, охвативших Каталонию после того, как Верховный суд Испании вынес жесткие приговоры девяти каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017-м году.

Ранее сообщалось, что поединок «Барселона» — «Реал» может состояться 18-го декабря.