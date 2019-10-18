Форвард Сан-Пауло получил дисквалификацию на 2 года из-за употребления кокаина

Новости спорта:Уругваец Гонсало Карнейро получил длительную дисквалификацию из-за наркотиков.

Нападающий Сан-Паулу Гонсало Карнейро пропустит длительный срок из-за дисквалификации в связи с употреблением кокаина, сообщает издание Globo Esporte.

Уругвайский форвард уверяет, что не употреблял наркотик преднамеренно. Он считает такое наказание слишком суровым и вместе со своим адвокатом намерен подавать апелляцию.

Дисквалификация Карнейро начала действовать с 16 марта 2019 года, и, таким образом, он уже отбыл семь месяцев.

Карнейро присоединился к Сан-Паулу в апреле 2018-го из Дефенсора. Всего в футболке "трехцветных" форвард провел 15 поединков, отличившись одним голом.