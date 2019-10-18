Испанские СМИ назвали причину, почему Лунин вынужден был покинуть Реал

Новости спорта:Основной причиной является молодость украинского голкипера.

Мадридское издание Marca недоумевает, почему «Реал» не дает шансов 20-летнему украинскому вратарю Андрею Лунину, который стал чемпион мира в составе Украина U-20.

Журналист Карлос Карпио в своей колонке отметил, что тренер Зинедин Зидан сейчас просто не доверяет Лунину.

«Лунин попал в список тех молодых игроков, кому не повезло со стабильной игровой практикой в их возрасте. Им не дают шансов. Ни Пеллегрино в «Леганесе», ни Зидан в «Реале», ни Гонсалес в «Вальядолиде» не дают Лунину тех игровых минут, которые ему так нужны».

«Недавно Лунин сказал, что у него мог быть шанс остаться в «Реале», если бы он знал, что Кейлор Навас уйдет. Но это не так. Зидан ему не доверяет. Андрей слишком молод», - пишет Карпио.