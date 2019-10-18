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"Мои игроки против": Почеттино об увольнении из Тоттенхэма

"Мои игроки против": Почеттино об увольнении из Тоттенхэма
17:12 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном увольнении из Тоттенхэма.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о поддержке со стороны своих футболистов. Перед новым туром АПЛ игроки "шпор" самостоятельно организовали командное собрание, на которое пригласили и аргентинского наставника.

"Когда ты получаешь сообщение от своих игроков, которые приглашают тебя и тренерский штаб на ужин, на это может быть две причины. Либо они хотят с тобой попрощаться. Либо они чувствуют, что любят тебя, и хотя показать, что они с тобой.

Думаю, здесь второе. Они не собирались прощаться со мной. Чтобы попрощаться со мной, попрощайтесь здесь! Не приглашайте меня на ужин.

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Есть ли кабель, который связывает всех этих людей? Или этот кабель оборван, и вы видите, что он не работает? Самое важное, определить это. Когда игроки вернулись из сборных, можно было почувствовать энергию, и это потому, что в этом клубе произошло что-то особенное", — цитирует Почеттино The Guardian.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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