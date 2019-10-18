"Мои игроки против": Почеттино об увольнении из Тоттенхэма

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном увольнении из Тоттенхэма.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о поддержке со стороны своих футболистов. Перед новым туром АПЛ игроки "шпор" самостоятельно организовали командное собрание, на которое пригласили и аргентинского наставника.

"Когда ты получаешь сообщение от своих игроков, которые приглашают тебя и тренерский штаб на ужин, на это может быть две причины. Либо они хотят с тобой попрощаться. Либо они чувствуют, что любят тебя, и хотя показать, что они с тобой.

Думаю, здесь второе. Они не собирались прощаться со мной. Чтобы попрощаться со мной, попрощайтесь здесь! Не приглашайте меня на ужин.

Есть ли кабель, который связывает всех этих людей? Или этот кабель оборван, и вы видите, что он не работает? Самое важное, определить это. Когда игроки вернулись из сборных, можно было почувствовать энергию, и это потому, что в этом клубе произошло что-то особенное", — цитирует Почеттино The Guardian.