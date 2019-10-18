Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с молодой звездой

Новости спорта:Манчестер Юнайтед продлил на улучшенных условиях контракт с юным нападающим Мейсоном Гринвудом

Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд продлил контракт с командой Оле-Гуннара Сульшера до 2023 года, сообщает официальный сайт Манкунианцев.

Также в новом соглашении 18-летнего форварда и МЮ прописан пункт, согласно которому у клуба есть возможность продления контракта еще на один сезон.

Гринвуд с семи лет находится в академии клуба, а дебютировал за команду Сульшера в марте текущего года в игре с ПСЖ и стал самым молодым игроком МЮ, который сыграл в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне юный нападающий сыграл в 9 матчах во всех турнирах за МЮ, забив 2 гола.