Мораес: У Шахтера очень талантливые молодые игроки

Новости спорта:Форвард Шахтера дал интервью после матча с Колосом.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес, сделавший дубль в матче против Колоса (6:0), прокомментировал уверенную победу своей команды в УПЛ.

"Гол посвятил своей жене, которая завтра будет праздновать день рождение. Наша команда начала очень сильно этот матч. Забив быстрые голы, дальше играть стало намного легче".

Также бразилец описал перспективу молодых игроков "горняков".

"У нас хорошие ребята, перспективные. Не только бразильцы, но и украинцы. У них есть хороший потенциал. У них есть все, чтобы стать будущим донецкого Шахтера".