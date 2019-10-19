Гвардиола поздравил Зинченко и Седан с помолвкой

Новости спорта:Пеп Гвардиола прокомментировал предложение Зинченко Владе Щегловой.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поздравил своего игрока Александра Зинченко с тем, что тот обручился со своей девушкой журналисткой Владой Щегловой.

Во время пресс-конференции журналист, задавая вопрос, сказал, что на прошлой недели после того, как Украина квалифицировалась на Евро Александр Зинченко обручился.

"Мои поздравления Александру и его будущей жене", - сказал Гвардиола.

Напомним, что Зинченко сделал предложение своей девушке на поле НСК Олимпиский в Киеве.

Ранее сообщалось, что после того, как футболист опубликовал фото со своим предложением, у Влады Щегловой резко увеличилось количество подписчиков.