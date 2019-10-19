Маркевич возглавил Черноморец

Новости спорта:Одесский Черноморец объявил об изменениях в своем тренерском штабе.

Главный тренер "моряков" Остап Маркевич, который возглавил одесский клуб в начале этой недели, назначил новых ассистентов.

Помогать 41-летнему специалисту будут Сергей Атласюк, Андрей Ущаповский и Игорь Шуховцев, информирует официальный сайт Черноморца.

Первое интервью:

Напомним, что Черноморец с середины сентября находился без главного тренера после того, как отправил в отставку Ангела Червенкова.

Сейчас одесситы занимают 10 место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 15 очков в 13 матчах.