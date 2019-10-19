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СМИ: Футболисты Тоттенхэма недовольны Почеттино

СМИ: Футболисты Тоттенхэма недовольны Почеттино
12:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Некоторые игроки "шпор" не получали полноценного выходного еще с 15 сентября.

Футболисты Тоттенхэма обвинили методы тренировок главного тренера Маурисио Почеттино в плохом старте сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, некоторые игроки "шпор" не получали полноценного выходного еще с 15 сентября. Так, футболисты, которые находились в расположении сборной Англии, не смогли отдохнуть даже в день перелета из Болгарии (15 октября).

Также часть игроков недовольна увеличением времени тренировок. Сообщается, что Почеттино говорит футболистам, чтобы они оставались на ночь на тренировочных базах после возвращения с еврокубковых матчей. Это сделано для того, чтобы специалист мог провести утренние разминки на следующий день.

Напомним, "шпоры" начали новый сезон не очень удачно. В данный момент прошлогодний финалист Лиги чемпионов занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков после 8 матчей. А в своем последнем матче ЛЧ Тоттенхэм разгромно уступил Баварии - 2:7.

Ранее британские СМИ сообщили, что игроки Тоттенхэма разочаровались в Почеттино.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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