Президент Ла Лиги: Ман Сити и ПСЖ должны исключить из еврокубков

Новости спорта:Испанец жестко высказался в сторону нынешних грандов.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен должны понести наказание за нарушение правил финансового Fair play.

«Считаю, что эти клубы должны быть наказаны и исключены из еврокубков. Своими расходами они всячески подрывают трансферную биржу и принципы финансового фэйр-плей», — приводит слова Тебаса Известия.

Напомним, что ПСЖ и Манчестер Сити в разные годы уже наказывались денежными штрафами, однако до дисквалификации клубов дело не доходило.

Ман Сити и ПСЖ сейчас возглавляют свои квартеты на групповой стадии Лиги чемпионов.

Действующий чемпион Англии сыграет 22 октября с Аталантой, а парижане — в этот же день против Брюгге.