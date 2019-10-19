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Фонсека рассказал, почему современный футбол убивает лучших футболистов

Фонсека рассказал, почему современный футбол убивает лучших футболистов
13:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший наставник Шахтера Фонсека считает, что современный футбол убивает лучших игроков.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека выразил мнение, что современные футболисты проводят слишком много матчей.

«Травмы представляют большую проблему как на клубном, так и на международном уровне. Каждую неделю мы видим, как много травм игроки получают, представляя свои национальные команды. Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей. Футбольные руководители должны об этом задуматься. Сейчас слишком много разных турниров», — приводит слова специалиста Football Italia.

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Фонсека возглавил «Рому» в 2019 году. Римский клуб набрал 12 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус».

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ФК Рома, ФК Шахтер, Серия А, Паулу Фонсека.
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