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Звезда Боруссии отстранен от первой команды

Звезда Боруссии отстранен от первой команды
15:34 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джейдон Санчо отстранен от первой команды решением Люсьена Фавра.

Джейдон Санчо не сыграет в поединке восьмого тура против "Боруссии" Менхенгладбах, сообщает Kicker.

Согласно информации источника, 19-летний вингер был отстранен от первой команды дортмундцев по решению наставника коллектива Люсьена Фавра.

Юный англичанин слишком поздно вернулся из расположения национальной команды, что и послужило причиной для дисциплинарного наказания.

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Сегодня состоится матч двух "Боруссий". В настоящее время менхенгладбахцы и вовсе возглавляют таблицу Бундеслиги с 16 очками после семи туров.

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Бундеслига, Люсьен Фавр, Новости спорта, Новости футбола, Боруссия, Джейдон Санчо.
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