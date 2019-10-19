Звезда Боруссии отстранен от первой команды

Новости спорта:Джейдон Санчо отстранен от первой команды решением Люсьена Фавра.

Джейдон Санчо не сыграет в поединке восьмого тура против "Боруссии" Менхенгладбах, сообщает Kicker.

Согласно информации источника, 19-летний вингер был отстранен от первой команды дортмундцев по решению наставника коллектива Люсьена Фавра.

Юный англичанин слишком поздно вернулся из расположения национальной команды, что и послужило причиной для дисциплинарного наказания.

Сегодня состоится матч двух "Боруссий". В настоящее время менхенгладбахцы и вовсе возглавляют таблицу Бундеслиги с 16 очками после семи туров.