Барселона разгромила Эйбар со счетом 3:0

Новости спорта:Каталонцы не испытали проблем в поединке с Оружейниками.

В матче 9-го тура Ла Лиги Барселона на выезде обыграла Эйбар со счетом 3:0.

На 13-й минуте матча Барселона вышла вперед. Антуан Гризманн реализовал выход один на один с голкипером Эйбара.

После перерыва каталонцы отметились еще дважды. На 58-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество Барселоны. Спустя восемь минут аргентинец ассистировал Луису Суаресу.

Барселона набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на один пункт. Бланкос в случае успеха в сегодняшнем матче против Мальорки вернут лидерство в чемпионате Испании. Эйбар с 9 очками идет на 14-й позиции.

В следующем туре 26 октября Эйбар на выезде сыграет против Вальядолида. В свою очередь, матч Барселоны с Реалом был перенесен из-за протестов в столице Каталонии.