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"Будет оштрафован": тренер ФК Львов накажет футболиста за не забитый пенальти

"Будет оштрафован": тренер ФК Львов накажет футболиста за не забитый пенальти
17:38 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Владимир Мазяр не доволен игрой своих футболистов.

Наставника ФК «Львов» Владимир Мазяр высказался о сегодняшнем поединке своей команды с «Карпатами» (0:0).

«Было очень много борьбы. Вместо того, чтобы вести в счете, побеждать, играя в большинстве, умудрились не забить пенальти и получить удаление, правда, не понимаю, за что... В общем, в конце игры мы были ближе к победе - забивай пенальти, и все. Соперники после удаления закрылись, плюс давайте анализировать уровень атакующих игроков «Карпат» и «Львова». У нас молодые ребята, им по 20 лет. Поэтому на уровне «Карпат» мы выглядели довольно прилично.

Пенальти? Инициативу взял на себя Пернамбуко, хотя у нас есть штатный пенальтист. Будет оштрафован.

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Хотелось бы, чтобы в Премьер-лиге индивидуальный уровень наших футболистов был все же выше. Сегодня мы имели моменты, выходы три в три, три в два, но где-то неточно отдавали передачу, где-то слишком спешили... В любом случае нам надо набраться терпения», - цитирует Мазяра сайт «Карпат».

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ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола, ФК Львов.
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