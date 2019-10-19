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Конте назвал то, что его очень расстроило в последнее время

Конте назвал то, что его очень расстроило в последнее время
18:06 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Антонио Конте очень разочарован из-за травмы Санчеса.

Наставник «Интера» Антонио Конте посетил пресс-конференцию перед матчем Серии А с «Сассуоло».

«Команда очень хорошо работала на тренировках, и когда я вижу такое отношение, я знаю, что могу спокойно отдыхать. Мы можем выиграть или проиграть, но такой настрой футболистов меня успокаивает.

Мы все очень разочарованы травмой Алексиса Санчеса, поскольку он начал оказывать реальное влияние на игру «Интера». Он прибыл в Милан с большим энтузиазмом и желанием бросить вызов самому себе, усердно работая, чтобы стать прежним Санчесом, которого мы все знали, только для того, чтобы потом произошла очередная травма. Это печально, но травмы - это часть футбола.

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Сейчас, как никогда, важно осознавать, что все футболисты в моей команде - это основной состав. Нет никаких резервистов, нам просто нужны разные игроки в разное время.

«Сассуоло» заслуживает большой похвалы за свои достижения. Очень грустно, что они потеряли своего президента Джорджио Сквинци, архитектора всего их успеха, но он создал очень сильный клуб. Это важная игра для них и очень важная для нас», - сказал тренер на своей пресс-конференции.

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Серия А, Антонио Конте, Новости спорта, Новости футбола.
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