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Иммобиле о матче с Аталантой: Моя жизнь стала короче на 10 лет

Иммобиле о матче с Аталантой: Моя жизнь стала короче на 10 лет
21:00 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий римского Лацио Чиро Иммобиле прокомментировал поединок Серии А против Аталанты.

 Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от ничьи в матче 8-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".

"Мы хорошо отреагировали на происходящее и сумели сравнять счет, но то, как мы действовали в первом тайме, неприемлемо. У нас все шло наперекосяк, так что мы заслужили проигрывать 0:3.

В перерыве царило молчание, мы смотрели друг другу в глаза с мыслью, что играем просто жалко. На второй тайм мы вышли с иным отношением к делу. Здорово, что тренер не стал кричать на нас, потому что понимал: в этом нет нужды. Мы видели, что происходит, и понимали, что надо делать.

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Можно подготовиться тактически и технически, выступать 10 лет, но без страсти вы ничего не добьетесь. Ничья 3:3 после того, как мы уступали в три мяча, ощущается как победа.

Моя жизнь становится короче на 10 лет из-за стресса в связи с пенальти на последних минутах! После такого второго тайма было бы неправильно уйти ни с чем, так что я был обязан забить", – рассказал Чиро Иммобиле для Sky Sport Italia.

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ФК Лацио, Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Чиро Иммобиле.
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