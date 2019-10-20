Зидан назвал главную проблему Реала

Новости спорта:Зинедин Зидан подвел итоги матча девятого тура Ла Лиги против Мальорки (0:1).

Рулевой Реала Зинедин Зидан подвел итоги матча девятого тура Ла Лиги против Мальорки (0:1).

«Мы играли не так, как это было запланировано изначально. Первые минуты стали для нас сюрпризом. Так и не смогли найти решение проблемы», — приводит слова Зидана AS.

«Здесь не может быть оправданий. Мы нестабильны прямо сейчас. Если мы хотим достичь чего-то в этом году, то следует играть с полной самоотдачей».

Реал в турнирной таблице Ла Лиги расположился с 18 очками на втором месте, уступая одно очко Барселоне. Следующий матч Сливочные проведут 22 октября в рамках Лиги чемпионов против Галатасарая.