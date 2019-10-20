Левандовски повторил рекорд Обамеянга в Бундеслиге

Новости спорта:Поляк продолжает демонстрировать свои бомбардирские качества.

Мюнхенская Бавария встретилась с Аугсбургом в рамках в восьмого тура чемпионата Германии. Хоть подопечные Ковача упустили победу и сыграли вничью (2:2), однако для одного из футболистов "красных" этот матч явно запомнится надолго.

Польский форвард Баварии Роберт Левандовски смог записать на свой счет очередной гол, забив во всех восьми стартовых поединках Бундеслиги.

Таким образом, 31-летний нападающий повторил рекорд экс-футболиста дортмундской Боруссии Пьера-Эмерика Обамеянга, который в сезоне-2015/16 смог добиться такого же достижения.

Напомним, в сентябре этого года Левандовски стал автором уникального рекорда немецкой Бундеслиги благодаря своей высокой результативности.