Челси готовит улучшенный контракт для своего лидера

Новости спорта:Тэмми Абрахам заслужил новый контракт от родного клуба за яркий старт сезона.

Выпускник "Челси" Тэмми Абрахам заслужил новый контракт от родного клуба за яркий старт сезона.

С приходом Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик "синих" 22-летний форвард наконец получил свой шанс в команде, отплатив наставнику за доверие 8 голами в 9 матчах АПЛ (лучший бомбардир лиги вместе с Куном Агуэро).

По информации журналиста Sky Sports Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился с Абрахамом о новом долгосрочном контракте. Стороны уладили все детали сделки и в "Челси" уверены, что Тэмми вскоре поставит подпись под новой сделкой.

Нынешнее соглашение Абрахама с "Челси" истекает летом 2022 года.