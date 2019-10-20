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Украинский форвард Шахтера: Чувствую доверия Каштру

Украинский форвард Шахтера: Чувствую доверия Каштру
11:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Андрей Борячук прокомментировал свой выход на поле в матче с Колосом.

Нападающий Шахтера Андрей Борячук прокомментировал свой выход на поле в матче с Колосом (6:0). По его словам, отношение тренера Луиша Каштру дает мотивацию конкурировать за место в основе.

«Действительно, это была моя первая игра за Шахтер за два года. Был в аренде в Мариуполе, потому получилось, что не играл за Шахтер два года. Рад, конечно, что вышел на поле и получил столько игрового времени, сколько мне выделил Луиш Каштру», — цитирует Борячука Zbirna.com.

«Доверие тренера чувствую, безусловно. В Шахтере всегда большая конкуренция, поэтому надо продолжать много работать, чтобы играть. Понятно, что тренер ничего не обещает, но его доверие чувствую, и это дает мотивацию работать дальше».

23-летний Андрей Борячук — воспитанник Горняков. Он дебютировал за донецкий клуб в 2016 году, но затем с 2017 был в аренде в Мариуполе.

Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайших преследователей в виде Десны и Динамо на 13 очков. Киевляне имеют игру в запасе.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Андрей Борячук.
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