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Манчестер Юнайтед хочет купить форварда сборной Германии

Манчестер Юнайтед хочет купить форварда сборной Германии
11:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Юнайтед приложит все силы для подписания Тимо Вернера

Манчестер Юнайтед очень плохо начал сезон в АПЛ, клуб занимает после 8-го тура лишь четырнадцатое место. Если с защитой проблем нет, игроки Сульшера пропустили всего 8 голов и входят в топ-5 лучших защит лиги, то с атакой не все так хорошо.

Именно поэтому клуб активно будет вести себя во время зимнего трансферного окна. Активно обсуждается переход на "Олд Траффорд" хорватского форварда Ювентуса Марио Манджукича, который выпал из ротации туринского клуба в этом сезоне.

Согласно сообщениям английской прессы, "Красные Дьяволы" могут вместо вице-чемпиона мира Манджукича приобрести форварда сборной Германии и РБ Лейпциг Тимо Вернера. Однако проблема состоит в том, что представитель Бундеслиги не намерен продавать своего лидера в средине сезона. Ожидается, что переговоры могут быть тяжелыми и не факт, что завершатся в пользу МЮ.

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За Лейпциг Тимо выступает с 2016 года, в чемпионате Германии он отыграл 100 матчей, записав на свой счет 55 голов. За сборную своей страны немец сыграл 28 поединков, а которых 11 раз огорчал соперников.

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Бундеслига, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола, РБ Лейпциг, Тимо Вернер.
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