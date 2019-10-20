Ибрагимович высказался о Моуриньо

Новости спорта:Шведский форвард уверен, что его бывший босс вскоре триумфально вернется в игру.

Жозе Моуриньо увольняли посреди сезона с двух последних мест работы, Челси и Манчестер Юнайтед после того, как команды провально выступали в Премьер-лиге. Это породило мнение, что португалец уже не так хорош, как прежде, однако его бывший подопечный Златан Ибрагимович с этим не согласен.

"Моуриньо оказал огромное влияние на мою карьеру", — заявил Златан Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.

"Он по-прежнему Особенный, победитель. Надеюсь, он скоро вернется на тренерскую скамью. Уверен, Жозе сразу начнет побеждать".

Контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в конце этого года, и он сможет подыскать себе новый клуб.

Сам Златан заверил, что с удовольствием поработал бы с Карло Анчелотти, а босс Наполи в ответ пошутил, что уже звонит шведу.