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Ибрагимович высказался о Моуриньо

Ибрагимович высказался о Моуриньо
13:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Шведский форвард уверен, что его бывший босс вскоре триумфально вернется в игру.

Жозе Моуриньо увольняли посреди сезона с двух последних мест работы, Челси и Манчестер Юнайтед после того, как команды провально выступали в Премьер-лиге. Это породило мнение, что португалец уже не так хорош, как прежде, однако его бывший подопечный Златан Ибрагимович с этим не согласен.

"Моуриньо оказал огромное влияние на мою карьеру", — заявил Златан Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.

"Он по-прежнему Особенный, победитель. Надеюсь, он скоро вернется на тренерскую скамью. Уверен, Жозе сразу начнет побеждать".

Контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в конце этого года, и он сможет подыскать себе новый клуб.

Сам Златан заверил, что с удовольствием поработал бы с Карло Анчелотти, а босс Наполи в ответ пошутил, что уже звонит шведу.

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Футбол, Жозе Моуриньо, МЮ.
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