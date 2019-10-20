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Гранда английского футбола может купить принц Саудовской Аравии

Гранда английского футбола может купить принц Саудовской Аравии
13:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Мохаммед бин Салман попытается с третьей попытки завладеть "Красными Дьяволами".

Манчестер Юнайтед вскоре может смениться владельца, ведь наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман намерен приобрести клуб у семейства Глейзер, сообщает Mirror.

Ранее он уже предлагал американским владельцам Манчестер Юнайтед около 3,5 миллиардов евро, но получил отказ. Следующее, уже третье по счету предложение саудовского принца должно быть еще больше.

Одним из факторов, который может поспособствовать осуществлению сделки, является тот факт, что Кевин Глейзер разместил 13% клуба на Нью-Йоркской фондовой бирже за 314 миллионов евро.

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Семейство Глейзер владеет МЮ с 2005 года. На данный момент манкунианцы находятся на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ и сегодня сыграют с Ливерпулем.

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ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола.
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