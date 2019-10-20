Шахтер - Динамо З: матч ЛЧ будет судить именитый испанец

Новости спорта:Именитый испанский рефери будет судить поединок Лиги чемпионов донецкого Шахтера против Динамо Загреб.

На матч Лиги чемпионов между Шахтером и загребским Динамо в Харькове назначена испанская бригада арбитров, сообщил официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром будет Антонио Матеу Лаос. Его помощники – Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар. Четвертый арбитр – Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Кроме того, двое судей будут отвечать за VAR. Главный – Алехандро Эрнандес, а помогать ему будет Теодоро Собрино.

Матеу Лаос работал на двух матчах Шахтера: против Андерлехта в 2016 году (1:0) и против Айнтрахта в феврале этого года (1:4). Также он обслуживал матчи сборной Украины (Хорватия 0:1, Сербия 5:0), Черноморца (Шкендербеу 0:1, победа 7:6 в серии пенальти), Динамо (Манчестер Сити 1:3), Днепра (Тоттенхэм, 1:0).

Знаком Лаос и загребцам — он работал на их игре против Олимпиакоса в 2015 году. Тогда Динамо уступило 1:2.

Матч Шахтер – Динамо З начнется в 19:55 22 октября. После двух туров у обеих команд по три очка.