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Лидер ПСЖ отказал клубу Дэвида Бекхэма

Лидер ПСЖ отказал клубу Дэвида Бекхэма
16:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Уругвайский форвард Эдинсон Кавани отказался перейти в американский чемпионат.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани отклонил предложение о переходе в клуб бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма «Интер Майами», сообщает L’Équipe.

На уругвайца, чей контракт истекает летом 2020 года, претендует ряд европейских топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико», «Наполи» и миланский «Интер».

На подписание соглашения с Кавани рассчитывал также американский клуб, однако игрок ответил отказом.

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Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее он защищал цвета «Наполи», «Палермо» и «Данубио». В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил 2 мяча в 3 матчах французской Лиги 1. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (195 голов).

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ФК ПСЖ, МЛС, Футбол, Чемпионат США, Эдинсон Кавани, Новости футбола, ФК Интер Майами.
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