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Лукаку прокомментировал голепад в матче Сассуоло - Интер

Лукаку прокомментировал голепад в матче Сассуоло - Интер
18:16 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал поединок Серии А против Сассуоло.

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку поделился мыслями после победы над "Сассуоло" 4:3 в матче 8-го тура Серии А.

"Все должно быть закончено при счете 4:1. Мы все правильно сделали в первом тайме, надо было больше забивать во втором.

Позитивный момент состоит в том, что мы заполучили три очка, но нам нужно защищаться лучше. Я стараюсь помогать команде на протяжении всей игры и рад за нас, потому что было очень важно добиться этой победы.

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Что касается моего празднования гола с тренером, мы с Конте – командные игроки. Когда забиваю гол, я хочу праздновать со всеми. Сосредоточен исключительно на работе и выкладываюсь в каждом матче", – рассказал Ромелу Лукаку.

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ФК Интер (Милан), Ромелу Лукаку, Серия А, Футбол, Новости футбола, ФК Сассуоло.
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