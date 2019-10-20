Себальос принял решение относительно своего будущего

Новости спорта:Испанский хавбек Дани Себальос не планирует возвращаться в мадридский Реал.

Полузащитник "Реала" Дани Себальос заинтересован в том, чтобы перебраться в лондонский "Арсенал" на постоянной основе, сообщает испанская пресса. Как известно, цвета "канониров" испанец защищает на правах аренды.

Игрок сборной Испании перешел в лондонский клуб до конца сезона, однако El Desmarque уверен, что он хочет остаться в Северном Лондоне. Арендный контракт Себальоса включает в себя возможность выкупа игрока.

Однако, по словам источников, близких к игроку, он провел переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом о возможности трансфера в "Арсенал".

Напомним, что переход экс-игрока "Бетиса" в "Реал" обошелся королевскому клубу в 12 миллионов евро в 2017 году. Тем не менее, предполагается, что "Реал" запросит за Себальоса не менее 35 миллионов евро.