Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ

Новости спорта:Киевское Динамо благодаря единственному голу обыграло Александрию.

На киевском Олимпийском состоялся принципиальный матч Динамо - Александрия.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме (33 минута). Де Пена сделал навес на ближнюю штангу, а там Миколенко в падении головой пробил в дальний угол мимо Панькива.

Динамо 1:0 Александрия

Гол: Мыколенко 33

"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Соль, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Буяльский, Шабанов, Кендзера.

Запасные: Кучерук, Кадири, Вербич, Шапаренко, Цитаишвили, Караваев, Родригес.

"Александрия": Панькив, Ковалец, Безбородько, Третьяков, Мирошниченко, Бухал, Лучкевич, Пашаев, Гречишкин, Банада, Дубра.

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Запорожан, Ситало, Шастал, Задерака.

После этого матча Динамо набрало 23 очка и заняло 2 место. У Александрии 19 очков (4 место). На первом месте находится донецкий Шахтер (33 очка).