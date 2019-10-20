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Кельн одержал разгромную победу над Падерборном

Кельн одержал разгромную победу над Падерборном
20:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Завершился матч восьмого тура чемпионата Германии между Кельном и Падерборном.

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Кёльн» разгромил «Падерборн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Мануэль Грефе. В качестве его ассистентов выступили Доминик Шаль и Маркус Зинн.

Кельн – Падерборн 3:0

Голы: Теродде, 8, Шауб, 59, Борнаув, 85

Кельн: Хорн, Борнаув, Чихос, Каттербах, Хектор, Схири, Шиндлер, Кайнц (Риссе, 63), Шауб (Хегер, 84), Эхизибуэ, Теродде (Кордоба, 75)

Падерборн: Цингерле, Дрэгер, Килиан, Шонлау, Антви-Аджей (Цолински, 62), Прегер, Хольтманн, Василиадис, Гьясула, Каули (Сабири, 77), Гуйе (Михель, 62).

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Симон Теродде. На 59-й минуте преимущество «козлов» увеличил Луис Шауб, которому ассистировал Кингсли Шиндлер. В концовке встречи счёт до крупного довёл Себастиан Борнау с передачи Марселя Риссе.

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«Кёльн», набрав семь очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата, покинув зону вылета. «Падерборн» (1) — на последнем, 18-м месте в таблице.

В 9-м туре «Кёльн» на выезде сыграет с «Майнцем». Матч состоится 25 октября.

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Бундеслига, Футбол, ФК Кельн, Новости футбола, ФК Падерборн.
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