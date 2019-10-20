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Срна: За месяц мы четыре раза сыграем с Динамо

Срна: За месяц мы четыре раза сыграем с Динамо
20:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Специалист - о предстоящем матче в Лиге чемпионов.

Тренер донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"Ощущения от предстоящей встречи с Динамо Загреб хорошие. Любого соперника, который бы нам попался, нам нужно обыгрывать и брать очки. Конечно, приятно, что в ближайшем матче играем против хорватской команды, что полечу домой и они приедут к нам. У меня много друзей там. Будет настоящее дерби.

Нас ожидает очень интересный месяц, когда мы четыре раза будем встречаться с Динамо. Но и с киевским, и с загребским нам нужно набирать очки и выигрывать. Постараемся добиться хорошего результата", - рассказал Срна пресс-службе "горняков".

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Напомним, поединок Шахтера против загребского Динамо состоится 22-го октября. Начало встречи - в 19:55.

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ФК Динамо (Киев), ФК Динамо (Загреб), УПЛ, Дарио Срна, Новости футбола.
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