Барселона намерена подписать защитника Шальке

Новости спорта:Каталонская Барселона нацелилась на защитника немецкого Шальке Амина Арита.

Полузащитник немецкого Шальке Амин Арит вошел в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, скауты каталонцев время от времени просматривают игру футболиста. Они побывали на матче Шальке против Хоффенхайма.

Стоит отметить, что Арит перебрался в Шальке из Нанта летом 2017-го года за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за "кобальтовых" семь матчей в чемпионате Германии, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона готова выкупит форварда Интера за невероятную сумму.