Хавбек Ливерпуля: В начале сезона мы бы, наверное, согласились на ничью с МЮ

Новости спорта:Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана поделился своим мнением о поединке против Манчестер Юнайтед.

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура чемпионата Англии.

"Сегодня мы были не в идеальной форме, поэтому произошли замены. Алекс Окслейд-Чемберлен был очень хорош.

Если мы хотим выиграть титул, то нам нужна вся команда, а не просто 11 человек стартового состава.

Мы приехали на "Олд Траффорд" и взяли очко. В начале сезона мы бы, наверное, согласились на это. И мы все еще ни разу не проиграли.

Есть множество позитивных моментов, которые можно отметить сегодня с учетом того, что мы были не в лучшей форме", – рассказал Адам Лаллана.