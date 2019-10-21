Назван лучший тренер 11-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:Виктор Скрипник признан лучшим тренером 11-го тура Favbet Лиги

Виктор Скрипник признан лучшим тренером 11-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров. Под его руководством Заря обыграла прямого конкурента Десну (2:1).

Благодаря этой победе луганчане приблизились на расстояние одного очка к третьему месту. Следующий матч Заря проведет 26 октября против Ворсклы.

Лучшим тренером 14-го тура Первой лиги был признан наставник Агробизнеса Алексей Иванов. Его подопечные дома обыграли Черноморец (2:0).

Иванов возглавил Агробизнес две недели назад, сменив на посту главного тренера команды Остапа Маркевича, который сейчас работает с Черноморцем.

Агробизнес делит первое место Первой лиги с Металлистом 1925 и Оболонью-Бровар. 27 октября команда Иванова встретится в матче лидеров с Оболонью-Бровар.

Степан Матвеев – лучший тренер 16-го тура Второй лиги. Наставник посреди недели возглавил Калуш. Под его руководством команда на выезде победила Ниву Тернополь (3:0).

Калуш с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице Группы А Второй лиги. 23 октября команда примет Диназ.