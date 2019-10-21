Милан провалил дебютный матч Пиоли в Серии А

Новости спорта:Россонери не смогли сделать подарок своему новому наставнику Стефано Пиоли в его 52-й день рождения.

На Сан-Сиро состоялся заключительный поединок восьмого тура Серии А — Милан, во главе которого дебютировал Стефано Пиоли, не сумел удержать победу над Лечче.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте — длинной передачей Лукаса Бильи воспользовался Хакан Чалханоглу. Вплоть до 63-й минуты Милан вел в счете, пока своим дебютным мячем в футболке Лечче не отметился Хума Бабакар. Переиграть Джанлуиджи Доннарумму с 11-метровой отметки (пенальти привез защитник Конти) сенегальцу не удалось, однако на добивании форвард гостей исправил свою ошибку.

Матч постепенно катился к ничье, однако свое слово сказал автор первого мяча в игре Чалханоглу и свежий Пентек. Турок сделал точный прострел в центр штрафной, а поляк успел опередить защитника и пробить в нижний угол ворот Габриэля.

А в компенсированное время Сан-Сиро оказался в полном оцепенении. Кальдерони получил мяч от Петриччоне, оказался без сопротивления игроков Милана и зарядил мяч в дальний угол ворот Доннаруммы из-за пределов штрафной — 2:2.

Как итог, — боевая ничья Милана и Лечче. Россонери остались на 12-м месте в турнирной таблице, Лечче поднялся на 15-ю строчку.

В следующем туре Лечче 26 октября примет действующего чемпиона Италии — Ювентус, а Милан днем позже на выезде сыграет против Ромы.