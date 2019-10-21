Обзор дебютного матча Пиоли во главе Милана (Видео)

Новости спорта:В рамках восьмого тура чемпионата Италии Милан на своем поле принимал Лечче.

В рамках восьмого тура чемпионата Италии Милан на своем поле принимал Лечче.

Подопечные Стефано Пьоли дважды по ходу игры выходили вперед, но так и не сумели удержать преимущество.

На 90+3 минуте поединка голом отличился Кальдерони, который поставил точку в игре – 2:2. Таким образом, Пьоли стартовал в Милане с потери очков.

Обзор матча:

Милан — Лечче 2:2

Голы: Чалханоглу, 20, Пьонтек, 81 — Бабакар, 62, Кальдерони, 90+3

Милан: Доннарумма — Конти, Романьоли, Мусаккьо, Эрнандес — Кессье (Ребич, 80), Билья, Пакета (Крунич, 67) — Сусо, Леау (Пьонтек, 67), Чалханоглу

Лечче: Габриэл — Меччарьелло, Кальдерони, Лукиони, Россеттини — Майер (Петриччионе, 64), Табанелли, Тахцидис — Фалько (Фарис, 46) — Бабакар (Лападула, 82), Манкозу