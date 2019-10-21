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Лидер Зари рассказал о целях команды на сезон

Лидер Зари рассказал о целях команды на сезон
11:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта:Владлен Юрченко поделился эмоциями от победы над Десной (2:1) в матче 11-го тура Favbet Лиги.

Полузащитник Зари Владлен Юрченко поделился эмоциями от победы над Десной (2:1) в матче 11-го тура Favbet Лиги. Хавбек стал автором победного гола, реализовав пенальти в концовке встречи.

Юрченко отметил, что после этой победы Заря вернулась в борьбу за 2-3 место. Луганчане отстают от второй позиции на четыре очка.

«Десна не закрывалась в обороне, так как Львов. Они играли в футбол, выбегали в контратаки. А вот во втором тайме на поле была одна команда. Нам удалось перевернуть игру», — цитирует Юрченко официальный сайт Зари.

— Какие эмоции у команды были в раздевалке после поединка, ведь удалось вырвать победу уже к концу встречи?

«Приятно выигрывать, особенно в концовке. Это была важная победа над соперником, который выше нас в таблице. Победа позволила включиться в борьбу за 2-3 место. Мы показали характер, продемонстрировали то, что можем поменять свою игру в любой промежуток матча».

— Из твоих слов можно понять, что Заря нацелилась не только на бронзу?

-Почему бы нет? Если бы проиграли Десне, тогда бы сильно отстали, а сейчас мы снова включились в борьбу. Наша команда может бороться. Главное продолжать набирать очки, показывая при этом хороший уровень игры.

Юрченко в нынешнем сезоне провел 14 матчей за Зарю. На счету 25-летнего полузащитника четыре гола и две результативные передачи.

Заря идет на пятой позиции в турнирной таблице Favbet Лиги. Следующий матч команда проведет 26 октября дома против Ворсклы.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Владлен Юрченко.
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