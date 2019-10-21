Караваев назвал главный недостаток Соля

Новости спорта:Александр Караваев высказался касательно игры нападающего Франа Соля

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев высказался касательно игры нападающего Франа Соля в матче УПЛ против Александрии.

"Нереализованный момент Франа? Думаю, это следствие нехватки игровой практики в этом сезоне. У Соля нет уверенности, которая должна быть у каждого нападающего", - отметил игрок.

Также футболист дал оценку действиям арбитра матча. Напомним, что главным судьей был Николай Балакин из Киева.

"Если говорить о моменте с подкатом Попова против Безбородько, то он сыграл в мяч, но это было довольно опасно, потому что такой судья мог принять и другое решение.

Гол Динамо – классическая контратака. Миколенко пошел до конца, не видел никаких препятствий, и сыграл как настоящий форвард. Рефери показал "горчичник" Цыганкову, однако Виктор потом сказал мне, что даже не просил пенальти", - рассказал Александр в интервью ПроФутболу.