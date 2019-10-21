Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

Караваев назвал главный недостаток Соля

Караваев назвал главный недостаток Соля
12:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Александр Караваев высказался касательно игры нападающего Франа Соля

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев высказался касательно игры нападающего Франа Соля в матче УПЛ против Александрии.

"Нереализованный момент Франа? Думаю, это следствие нехватки игровой практики в этом сезоне. У Соля нет уверенности, которая должна быть у каждого нападающего", - отметил игрок.

Также футболист дал оценку действиям арбитра матча. Напомним, что главным судьей был Николай Балакин из Киева.

"Если говорить о моменте с подкатом Попова против Безбородько, то он сыграл в мяч, но это было довольно опасно, потому что такой судья мог принять и другое решение.

Гол Динамо – классическая контратака. Миколенко пошел до конца, не видел никаких препятствий, и сыграл как настоящий форвард. Рефери показал "горчичник" Цыганкову, однако Виктор потом сказал мне, что даже не просил пенальти", - рассказал Александр в интервью ПроФутболу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Александр Караваев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
02 Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика
03 МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
04 Срна: За месяц мы четыре раза сыграем с Динамо
05 Маркевич отчислил из Черноморца легенду футбола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь