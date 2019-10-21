"Они могут выиграть": Блохин о перспективах сборной Украины на Евро-2020

Новости спорта:Олег Блохин высказался касательно прохода "желто-синих" на чемпионат Европы-2020.

Экс-главный тренер национальной команды Украины Олег Блохин высказался касательно прохода "желто-синих" на чемпионат Европы-2020.

"Надо же продолжение, на достигнутом останавливаться нельзя. Самое главное, чтобы удачно выступили на Евро.

Чего ждать от сборной на Евро? Не знаю. Все что угодно. Может, даже выиграют Евро. Верю ли в это? Пожелаю", - рассказал 66-летний специслист в комментарии телеканалу Футбола.

Ранее ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, как они победили Португалию в рамках отбора на Евро-2020.