Президент Реала провел встречу с Моуриньо

Новости спорта:Особенный может снова встать у руля королевского клуба.

Экс-главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью может снова возглавить испанскую столичную команду.

Журналист Борха Масарро в эфире телепрограммы El Chiringuito сообщил, что президент "сливочных" Флорентино Перес после поражения от Мальорки (0:1) в чемпионате Испании общался с Муоринью касательно его возможного возвращения в Реал.

Напомним, что португальский специалист возглавлял "Королевский клуб" в период с 2010 по 2013 года. Последним местом работы Жозе был Манчестер Юнайтед, в котором он проработал с 2016-го по 2018-й год.

Ранее сообщалось, что руководство "сливочных" отправит в отставку французского специалиста, если они уступят Галатасараю в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.