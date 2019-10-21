Президент Реала провел встречу с Моуриньо

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14:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Особенный может снова встать у руля королевского клуба.

Экс-главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью может снова возглавить испанскую столичную команду.

Журналист Борха Масарро в эфире телепрограммы El Chiringuito сообщил, что президент "сливочных" Флорентино Перес после поражения от Мальорки (0:1) в чемпионате Испании общался с Муоринью касательно его возможного возвращения в Реал.

Напомним, что португальский специалист возглавлял "Королевский клуб" в период с 2010 по 2013 года. Последним местом работы Жозе был Манчестер Юнайтед, в котором он проработал с 2016-го по 2018-й год.

Ранее сообщалось, что руководство "сливочных" отправит в отставку французского специалиста, если они уступят Галатасараю в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

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ФК Реал, Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола.
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