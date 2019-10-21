В общую группу Шахтера вернулся Исмаили

Новости спорта:Донецкая команда провела открытую тренировку перед матчем с загребским «Динамо».

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» встречается с загребским «Динамо».

Утром 21-го октября «горняки» провели заключительную сессию перед матчем с хорватами. По регламенту УЕФА первые 15 минут занятие было открыто для СМИ.

Часовая тренировка включала игровые упражнения и работу с мячами. В общую группу вернулся Исмаили, и к встрече с «Динамо» (Загреб) «оранжево-черные» подходят без кадровых потерь. Вечером команда вылетит в Харьков.

Матч «Шахтер» — «Динамо» (Загреб) состоится 22-го октября на ОСК «Металлист». Начало в 19:55.