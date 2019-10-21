Ман Сити - Аталанта: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта:В третьем туре Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет против итальянской Аталанты.

Во вторник, 22 октября, Манчестер Сити сыграет против Аталанты поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Англии.

Ман Сити - Аталанта

Стадион "Этихад", Манчестер. Главный арбитр - Орель Гринфилд.

Манчестер Сити является безоговорочным лидером группы С, имея две уверенный победы в двух стартовых турах. В первой игре "горожане" выиграли у Шахтера 3:0 и во второй у Динамо Загреб 2:0.

Аталанта в свою очередь стартовала крайне неудачно. В первой игре итальянский клуб полностью провалил поединок против Динамо Загреб, проиграв 0:4, а во втором представители Бергамо на своем поле проиграли донецкому Шахтеру 1:2.

Турнирная таблица Группы С:

Букмекеры считают абсолютным фаворитом этого противостояния хозяев поля. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Ман Сити - 1.20, ничья - 7.90, победа Аталанты - 12.00.

Посмотреть поединок в прямом эфире на ТВ все желающие могут на телеканале Футбол 2. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.