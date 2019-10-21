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Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ

Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
21:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

В рамках третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы дончане примут загребское Динамо.

Дарио Срна ранее анонсировал новый трансфер Шахтера, однако Луиш Каштру отказался как-то комментировать слова хорвата.

"Мы не будем говорить по этому поводу. Не знаю о чем речь, я даже не видел интервью. Мы здесь чтобы обсуждать завтрашний поединок, поэтому давайте говорить исключительно о нем".

"Когда мы подходим к любому матчу, мы его рассматриваем его только с призмы победы. И мы понимаем, что Динамо тоже хочет победить. Статистика матчей ничего не значит. Для меня главное, как настроены мои игроки и что они покажут на поле. Завтра мы все узнаем".

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Главный тренер Динамо З Ненад Белица заявил, что не уделял внимание поединкам Шахтера в УПЛ ввиду того, что это слабая лига. Луиш Каштру, в свою очередь, за хорватами во внутреннем первенстве следил.

"Смотрел ли матчи Динамо в чемпионате Хорватии? Да, конечно. Я посмотрел несколько поединков, а мой штаб около десяти. Будет сложная игра против команды, у которой есть шаблонные характеристики. Они повторяются от игры к игре, но постоянно меняют расстановку. Они уже играли по схеме 5:3:2 или 4:3:3. Иногда было и 3:4:3. Динамо играет в длинный пас, к атаке подключаются фланговые игроки и идет передача в зону".

К тому же, Луиш Каштру успокоил общественность тем, что Исмаили готов к поединку и занимался в общей группе, несмотря на пропуск предыдущей тренировочной сессии.

"Исмаили? Он готов к игре и тренировался в общей группе". Как я и говорил, у команды есть стартовый состав. Но не нужно забывать и про резерв, который также работает и старается. Я очень доволен своими ребятами, я уже проводил ротацию и мои подопечные показывали себя очень хорошо. Мне все сложнее и сложнее выбирать состав на игру, но ведь это же хорошо. Главное, чтобы ребята показывали хороший футбол".

Напомним, что начало матча, который состоится во вторник, 22 октября, запланировано на 19:55 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Луиш Каштру.
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