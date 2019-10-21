Заявка Шахтера на матч против Динамо З

Новости спорта:Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру определился со списком футболистов на поединок против Динамо Загреб.

В следующем поединке Лиги чемпионов Шахтер сыграет против загребского Динамо. "Горняки" подходят к матчу без потерь.

Полный список игроков:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь

Полузащитники: Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Манор Соломон, Тете, Дентиньо, Евгений Коноплянка, Марлос, Сергей Болбат

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, что начало матча, который состоится во вторник, 22 октября, запланировано на 19:55 по киевскому времени.