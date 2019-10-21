Заявка Шахтера на матч против Динамо З

В следующем поединке Лиги чемпионов Шахтер сыграет против загребского Динамо. "Горняки" подходят к матчу без потерь.
Полный список игроков:
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко
Защитники: Додо, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь
Полузащитники: Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Манор Соломон, Тете, Дентиньо, Евгений Коноплянка, Марлос, Сергей Болбат
Нападающий: Жуниор Мораес
Напомним, что начало матча, который состоится во вторник, 22 октября, запланировано на 19:55 по киевскому времени.