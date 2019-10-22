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"Олимпиакос — очень сильная команда": лидер Баварии

"Олимпиакос — очень сильная команда": лидер Баварии
08:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Давид Алаба считает, что дома Олимпикос очень сильный.

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Олимпиакос» — очень сильная команда, особенно у себя дома, где её отчаянно поддерживают болельщики.

Об этом свидетельствует и матч с «Тоттенхэмом», когда «Олимпиакос» отыгрался со счёта 0:2. У греков очень быстрые фланги», — приводит слова Алабы пресс-служба УЕФА.

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Матч «Олимпиакос» — «Бавария» состоится сегодня, 22 октября, в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Олимпиакос, Давид Алаба, Новости футбола.
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