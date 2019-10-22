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Наставник Олимпиакоса: Против Баварии будем играть на победу

Наставник Олимпиакоса: Против Баварии будем играть на победу
10:01 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Педру Мартинш не боится мюнхенскую Баварию.

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш высказал свое мнение о грядущем поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

"Кто бы ни был у нас в соперниках, мы всегда играем на победу, стремимся забивать, и ничья нас никогда не устроит. Вчера у нас был день восстановления.

Следующие сутки станут определяющими для реализации нашего плана. Вы увидите изменения в команде по сравнению с прошлым матчем".

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"Продолжайте в нас верить. Будьте на нашей стороне. Мы верим, что завтра проведем очередной превосходный матч в еврокубках. Мы хотим подниматься все выше и сделаем все от нас зависящее", — приводит слова Мартинша официальный сайт УЕФА.

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Олимпиакос, Новости футбола.
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