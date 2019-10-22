Тоттенхэм нашел замену Эриксону

Новости спорта:Талант Барселоны Карлес Аленья стал трансферной целью Тоттенхэма.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино видит в хавбеке Барселоны Карлесе Аленье замену Кристиану Эриксена, утверждает каталонское издание Mundo Deportivo.

Контракт Эриксена с Тоттенхэмом истекает в конце сезона, и продлевать соглашение он не собирается.

Поэтому "шпоры" могут попрощаться с датчанином в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги на трансфере.

Аленья в нынешнем сезоне не пользуется доверием Эрнесто Вальверде в Барселоне. 21-летний хавбек в этой кампании провел только 46 минут на поле в Ла Лиге.