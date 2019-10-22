Наставник Галатасарая рассказал, за счет чего его подопечные собираются обыграть Реал

Новости спорта:Фатих Терим собирается вывести Реал из зоны комфорта.

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим перед встречей с "королевским клубом" в Лиге чемпионов пообещал сопернику трудности.

"Надо вывести "Реал" из его зоны комфорта, - приводит слова Фатиха Терима официальный сайт УЕФА. - Будем дорожить мячом. Мы также неплохо поработали над комбинациями.

Надо быть на высоте в индивидуальном плане и как команда. У каждой команды бывают взлеты и падения. Даже у таких грандов, как "Реал". У Зидана достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с этой тяжелой ситуацией".

После двух туров Реал и Галатасарай имеют по 1 очку и замыкают таблицу группы А.