Скачать
Вторник, 22.10.2019
Украинец вылетел из турнира в Китае
Украинец вылетел из турнира в Китае
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Марченко с победы стартовал в Бресте
Марченко с победы стартовал в Бресте

Наставник Галатасарая рассказал, за счет чего его подопечные собираются обыграть Реал

Наставник Галатасарая рассказал, за счет чего его подопечные собираются обыграть Реал
13:33 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Фатих Терим собирается вывести Реал из зоны комфорта.

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим перед встречей с "королевским клубом" в Лиге чемпионов пообещал сопернику трудности.

"Надо вывести "Реал" из его зоны комфорта, - приводит слова Фатиха Терима официальный сайт УЕФА. - Будем дорожить мячом. Мы также неплохо поработали над комбинациями.

Надо быть на высоте в индивидуальном плане и как команда. У каждой команды бывают взлеты и падения. Даже у таких грандов, как "Реал". У Зидана достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с этой тяжелой ситуацией".

Тоттенхэм хочет заполучить глубокого резервиста Барселоны

После двух туров Реал и Галатасарай имеют по 1 очку и замыкают таблицу группы А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, Фатих Терим, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хавбек Шахтера прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ
02 "Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов
03 Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
04 Ломаченко дал прогноз на возможный бой Усик - Уайлдер
05 Арум назвал условие организации боя Бетербиева против Ковалева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь