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Моратти прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в Интер

Моратти прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в Интер
14:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-владелец миланского Интера Массимо Моратти прокомментировал возможное возвращение Златана Ибрагимовича.

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти заявил, что вернул бы в клуб шведского форварда Златана Ибрагимовича, контракт которого с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает зимой 2019 года.

Ранее появились слухи, согласно которым руководство «Интера» рассматривает возможность подписания Ибрагимовича, уже ранее выступавшего за миланский клуб. Так, швед якобы вошёл в список возможных трансферных целей клуба.

«Подписание Ибрагимовича? Если бы я был владельцем клуба, я бы сделал что-то сумасшедшее. Но, конечно, нужно соблюдать баланс в команде, нужно уважать игроков, которые сейчас выступают за «Интер». Поэтому необходимо учитывать все возможные последствия такого трансфера», — цитирует Моратти Sport Mediaset.

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Ранее сам Ибрагимович заявил, что мог бы вернуться в Серию А. По слухам, форвардом интересуются «Наполи», «Фиорентина» и «Милан». В MLS швед провёл 56 матчей и забил 52 мяча. Его клуб вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции, там «Гэлакси» сыграет с ФК «Лос-Анджелес».

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ФК Интер (Милан), Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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